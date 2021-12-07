“هيئة الأدب والنشر” تجمع فلاسفة العالم في أول مؤتمر فلسفي تحتضنه المملكة

تطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة يوم غدٍ (الأربعاء)، أعمال مؤتمر “الرياض للفلسفة” بمكتبة الملك فهد الوطنية تحت شعار “اللامتوقع”، والذي سيجمع مفكرين ومؤسسات دولية وإقليمية مرموقة معاً لمناقشة القضايا الفلسفية المعاصرة الأكثر إلحاحاً.
ويتضمن برنامج “مؤتمر الرياض للفلسفة” الذي يستمر 3 أيام، مجموعة من الجلسات العامة التفاعلية، وورش العمل التي تتناول القضايا المعاصرة، وتسلط الضوء على دور الفلسفة ومساعدتها في فهم العالم اليوم، إلى جانب تغطيتها للحالات الإنسانية، كما يتضمن المؤتمر فعالية المقهى الفلسفي في اليوم الأول، ومقهى سقراط مع كريستوفر فيليبس في اليومين الثاني والثالث.
ويستضيف المؤتمر كبار المفكرين وقادة المؤسسات الدولية والإقليمية المرموقة، بالإضافة إلى عددٍ من الأكاديميين في أرقى الجامعات المحلية والدولية، ومنهم: الدكتور عبد الله الغذامي، ورئيس المؤتمر العالمي للفلسفة لوكا ماريا سكار أنتينو، وأستاذ الأصول الفلسفية للتربية بجامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية الدكتور عبد الله المطيري، إلى جانب عددٍ من المفكرين والفلاسفة العالميين الذين سيجتمعون للمرة الأولى في الرياض للحديث عن الفلسفة. وفق “أخبار 24”.
ويشهد المؤتمر، إقامة أكثر من 30 جلسة ومحاضرة وورشة عمل تتناول موضوعاتٍ مختلفة، من بينها: “الفلسفة في الإسلام: وجهـات نظر من تراثنا”، و”أعمال اليونسكو في تعزيز الفلسفة”، و”الجانب الجيد لمفهوم اللامتوقع في الفلسفة”، و”الغموض والتعقيد: كيف يتعامل الفرد مع الخصوصية في عالمنا الحديث”، وغيرها من العناوين التي تتناول واقع الفلسفة في العالم المعاصر.
ويعد “مؤتمر الرياض للفلسفة” أول مؤتمر فلسفي من نوعه يقام بالمملكة، والذي ستنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بهدف إيجاد مساحة حوار تناقش مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، وتدعم المحتوى الفلسفي متعدد الأبعاد والآفاق، بالإضافة إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الناشطة في مجال الفلسفة من مختلف دول العالم، والدفع بعجلة البحث العلمي والأكاديمي في المجال الفلسفي.
وأتاحت الهيئة حضور جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة أمام جميع الراغبين وذلك من خلال التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني.