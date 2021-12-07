بالفيديو والصور.. وليّ العهد ومحمد بن زايد يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، جلسة مباحثاتٍ رسميَّة بقصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص الشراكة في مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وشهد قصر الوطن في أبوظبي، اليوم (الثلاثاء)، مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته لدولة الإمارات.
#فيديو | سمو #ولي_العهد وسمو ولي عهد #أبوظبي يعقدان جلسة مباحثات، استعرضا خلالها أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص الشراكة في مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.#ولي_العهد_في_الإمارات#واس pic.twitter.com/9h4mtGUQVD
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2021
وفق “أخبار 24”.