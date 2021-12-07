“المواصفات” تعلق على منع دخول إصدار سيارة نادرة لـ”فيراري” بسبب أنها بمقعد واحد

علق محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس سعد القصبي، على منع دخول أحد الإصدارات التاريخية من سيارات شركة “فيراري” الإيطالية للمملكة.
ونفى القصبي، خلال لقائه في بودكاست سقراط في قناة “ثمانية” على موقع “يوتيوب”، ما تردد بشأن منع دخول هذا الإصدار التاريخي من سيارات “فيراري” بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية لامتلاك السيارة مقعدا واحدا فقط.
وأكد أنه لا يعتقد أن الأسباب التي أدت إلى منع دخول السيارة للمملكة تتعلق بكونها بمقعد واحد، مرجحًا أن يكون سبب المنع متعلقًا بكفاءة الطاقة أو غيرها من المعايير الخاصة بالمواصفات القياسية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن حالة هذه السيارة تعد نادرة جدًا، ولكن يجب أن تكون هناك مرونة في سرعة التعامل مع الحالات النادرة، وذلك من خلال بيئة تقنية تسهل عملية التعامل معها.