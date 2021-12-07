قال له “يا بعد حيي” .. أكاديمي سعودي في أمريكا يروي موقفًا لطيفًا له مع ولي العهد قبل 10 سنوات

روى الأكاديمي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور زياد الشمري قصة لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 10 سنوات، وكيف لبى طلبا له آنذاك.
وقال الشمري لـ”أخبار 24″ إنه في عام 2011 عندما كان الأمير محمد بن سلمان يرافق عمه الأمير سلطان بن عبد العزيز -رحمه الله- للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية قابله بالصدفة في بهو أحد الفنادق.
وأضاف الشمري أنه طلب من الأمير محمد المساعدة في موضوع معين قد أهمه، وأردف طلبه بكلمة “يا بعد حيي”، مبيناً أن الأمير استجاب لطلبه ووقف على الموضوع بنفسه إلى أن انتهى .
وبين الشمري أن اللقاء كان بعيداً عن الرسمية، ما دفعه للشعور بروح المحبة والأخوة، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي.