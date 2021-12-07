بـ “اللعب النظيف”.. مصر تتصدر مجموعتها بكأس العرب على حساب الجزائر

تصدّر المنتخب المصري مجموعته بالنسخة الجارية من بطولة كأس العرب بعدما تعادل أمام نظيره الجزائري بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
وتقدم المنتخب الجزائري عقب مرور (20) دقيقة عن طريق لاعبه توجاي قبل أن يتعادل المنتخب المصري من ركلة جزاء سجلها لاعبه عمرو السولية في الدقيقة (60).
ورفع المنتخب المصري رصيده عقب هذا التعادل إلى النقطة 7 متساويًا مع نظيره الجزائري ولكن قاعدة اللعب النظيف (عدد البطاقات الصفراء والحمراء الأقل) صب في صالح الفراعنة.
ويلتقي المنتخب المصري بعد تصدره مجموعته نظيره الأردني، فيما سيلتقي المنتخب الجزائري نظيره المغربي.
وفق “أخبار 24”.