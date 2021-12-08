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جديد المحليات > بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح حكم جمع الصلوات للمصاب بشلل رباعي
08/12/2021   10:43 ص

بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح حكم جمع الصلوات للمصاب بشلل رباعي

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم جمع الصلوات للمصاب بشلل رباعي.

وأكد “الخثلان” جواز جمع الصلوات في المنزل إذا كان المريض يشعر بحرج ومشقة عند أداء كل صلاة في وقتها، أما إذا لم يكن يلحق به أي مشقة أو حرج فعليه ألا يجمع بينها وأن يذهب إلى المسجد.

واستشهد على صحة ما قاله بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفض أن يؤدي رجل أعمى الصلاة في منزله ما دام قادرا على سماع الأذان وكان قريبًا من المسجد، ولديه القدرة على الذهاب إليه. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن رفض استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء الصلوات في وقتها جاء لغرض ألا تنعزل هذه الفئة عن المجتمع، مضيفا أن الصلاة تجعل هذه الفئة تنخرط مع غيرهم من الأصحاء.

بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح حكم جمع الصلوات للمصاب بشلل رباعي

جديد المحليات
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