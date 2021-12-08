حالة الطقس المتوقعة اليوم: رياح نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء) أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق، كما لا يستبعد تكوّن السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان.
فيما أصدر المركز تنبيهاً بشأن احتمالية هبوب رياح نشطة مع تكوّن سحب رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والنباه وينبع تستمر حتى الساعة السابعة مساء. وفق “أخبار 24”.