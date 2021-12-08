استشاري يوضح أسباب الشعور بالاكتئاب والتعب بعد عمليات التكميم.. ومدى فائدة “إبر التخسيس”

أوضح أستاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير، الدكتور عائض القحطاني، بعض أسباب الإصابة بالاكتئاب والهزال والتعب وتساقط الشعر بعد إجراء عمليات تكميم المعدة.
وقال القحطاني خلال إحدى حلقات برنامج “يا سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأسباب تتضمن عدم الالتزام بتناول الفيتامينات والبروتينات، وعدم شرب المياه بالكمية المناسبة، والشعور بالحرمان من الطعام المُفضل.
ولفت إلى أنه يمكن تجنب ذلك من خلال الوفاء بالتزامات وجبات الغذاء الموزعة على اليوم، وشرب لتر إلى لتر ونصف مياه يومياً، وتناول الفيتامينات والبروتينات والمعادن المُحددة من الطبيب المُعالج، واستمرار ممارسة النشاط الرياضي بشكل يومي. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن إبر إنقاص الوزن تكون مناسبة لبعض الحالات وبينها مَن يعانون زيادة بالوزن تصل لأكثر من 10 كيلوجرامات، مبيناً أنها مفيدة ويصل معدل إنقاص الوزن باستخدامها من 6 إلى 10 كيلوات.
أ.د.عائض القحطاني .. استاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير يعدد أسباب الاكتئاب والشحوب والهزال بعد عمليات التكميم وأهم علاجاتها @dralqahtani1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JMt91vIRlO
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 7, 2021
أ.د.عائض القحطاني .. استاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير : إبر إنقاص الوزن مناسبة لهذه الحالات بشكل مفيد جدا @dralqahtani1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BF65VnzljK
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 7, 2021