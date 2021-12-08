نشر السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، مقطع فيديو خلال تناوله وجبة العشاء في أحد المطاعم التراثية في تبوك، حيث حرص على تعليم زميله كيفية الأكل بالأصابع الخمسة.
وكان إيواي يتناول عشاء “المفطح” في المطعم التراثي برفقة أصدقائه السعوديين وبجواره زميله الياباني، وظهر السفير في لقطة طريفة يعلّمه ما تعلّمه سابقًا عن كيفية “الضرب بالخمسة” أثناء تناول الطعام.
ويعد السفير الياباني من أبرز السفراء الأجانب الذين يحرصون على التنقل بين مناطق المملكة للتعرف على ثقافاتها، كما يحرص على التفاعل ومشاركة السعوديين مناسباتهم الوطنية واحتفالاتهم الشعبية. وفق “أخبار 24”.
وسبق أن انتشر مقطع فيديو له وهو يتناول المفطح في ضيافة محافظ شقراء عادل البواردي، الذي حرص على تعليم السفير كيفية تناول الطعام بالخمس.
لقد دعيت إلى تناول العشاء في المطعم التراثي في تبوك وتناولت المفطح، وحاولت أن أنقل لزميلي الياباني الذي رافقني للعشاء ما تعلمته سابقًا عن الضرب بالخمسة pic.twitter.com/GIeKMP3qRL
— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) December 7, 2021