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جديد المحليات > مُعالجة نفسية تحذر من خطورة النوم بعد الدخول بحالة نفسية حزينة.. وتنصح بتلك الأمور
08/12/2021   10:42 ص

مُعالجة نفسية تحذر من خطورة النوم بعد الدخول بحالة نفسية حزينة.. وتنصح بتلك الأمور

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حذّرت المعالجة النفسية، الدكتورة ندى العيسى، من خطورة النوم مباشرة بعد الدخول في حالة نفسية حزينة.

وأوضحت العيسى خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن هذا الأمر قد يسبب حدوث التجلطات والبقع الداكنة بالجسم، وارتفاع ضغط الدم والسكري، أو إمكانية الإصابة بالسكتة القلبية والموت المفاجئ.

ولفتت إلى أنه يمكن للشخص أن يلجأ للعلاج النفسي في تلك الحالات أو الكتابة والتحدث مع الآخرين ممن يثق بهم، ناصحة بتجنّب تناول المنبهات والتدخين والطعام الدسم والتعمق بالتفكير في المشاكل قبل النوم.

وفق “أخبار 24”.

مُعالجة نفسية تحذر من خطورة النوم بعد الدخول بحالة نفسية حزينة.. وتنصح بتلك الأمور

جديد المحليات
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