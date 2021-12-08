مُعالجة نفسية تحذر من خطورة النوم بعد الدخول بحالة نفسية حزينة.. وتنصح بتلك الأمور

حذّرت المعالجة النفسية، الدكتورة ندى العيسى، من خطورة النوم مباشرة بعد الدخول في حالة نفسية حزينة.
وأوضحت العيسى خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن هذا الأمر قد يسبب حدوث التجلطات والبقع الداكنة بالجسم، وارتفاع ضغط الدم والسكري، أو إمكانية الإصابة بالسكتة القلبية والموت المفاجئ.
ولفتت إلى أنه يمكن للشخص أن يلجأ للعلاج النفسي في تلك الحالات أو الكتابة والتحدث مع الآخرين ممن يثق بهم، ناصحة بتجنّب تناول المنبهات والتدخين والطعام الدسم والتعمق بالتفكير في المشاكل قبل النوم.
د. ندى العيسى .. معالجة نفسية : النوم بحالة نفسية سيئة قد يسبب التجلطات والبقع الداكنة بالجسم وارتفاع الضغط والسكري #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/laClg9RBwf
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 7, 2021
وفق “أخبار 24”.