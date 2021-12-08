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جديد المحليات > مواطنة ترسم أبرز عادات الأطعمة في المناطق بمأكولات شهيرة بموسم الرياض
08/12/2021   10:42 ص

مواطنة ترسم أبرز عادات الأطعمة في المناطق بمأكولات شهيرة بموسم الرياض

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استغلت المواطنة هيفاء اليحيان، موهبتها بصناعة الأطعمة في تحضير أبرز المأكولات التي تميز مناطق المملكة وبيعها لزوار “موسم الرياض”.

وأوضحت اليحيان في تقرير لقناة “الإخبارية”، أنها عملت من خلال مشروعها على تقديم مأكولات تميز كل المناطق بحيث يتم تحضير طبق يخص كل منطقة.

وأشارت إلى أن هدفها كان التعريف بالأطعمة التقليدية والأكلات الشهيرة وتسويقها عبر تقديمها للزوار القادمين من داخل وخارج المملكة، مبينةً أن أطباقها تنوعت وشملت كل المناطق. وفق “أخبار 24”.

مواطنة ترسم أبرز عادات الأطعمة في المناطق بمأكولات شهيرة بموسم الرياض

جديد المحليات
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