بالفيديو.. مواطن يتفاجأ بمطالبات عليه بعد 10 سنوات من إنهاء إجراءات تملك مركبته.. وهذه قصته

فوجئ مواطن بوجود مطالبات مالية عليه لدى أحد البنوك، بعد 10 سنوات من إنهاء إجراءات تملك مركبته عبر نظام “إجراءات التمويل المنتهي بالتمليك”.
وقال المواطن يحيى عسيري في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه تعاقد مع أحد البنوك على مركبة وقام بسداد مستحقاتها حتى الدفعة الأخيرة، حيث طالب البنك بجدولتها مع دفع الزيادة عليها.
وأضاف عسيري أن البنك وافق واستكمل دفع بقية المستحقات بشكل طبيعي، قبل أن يتم إخطاره بانتهاء المبالغ المالية التي كانت عليه وجرى تسليمه أوراق مخالصة السيارة والمبالغ التي دفعها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه استلم السيارة وواصل استخدامها لمدة 10 سنوات، ثم تفاجأ برسالة بسحب مبلغ 12 ألف ريال من حسابه بسبب مستحقات متأخرة تخص السيارة، مشيراً إلى أنه خاطب عدداً من الجهات لإنهاء الأزمة دون جدوى.
مشاكل نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات..
قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jnLuwQ21pc
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 7, 2021