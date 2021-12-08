أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى مؤشرات حول وجود أعراض خطيرة لمتحور “أوميكرون”.
وشددت المنظمة على عدم وجود مؤشرات بشأن تسبب “أوميكرون” في أعراض أكثر شدة من “دلتا”، مشيرةً إلى أنه ليست هناك شكوك حول فاعلية اللقاحات للحماية من هذا المتحور.
بدوره، أكد كبير علماء البيت الأبيض، أنطوني فاوتشي، أن المؤشرات الأولية لأعراض متحور “أوميكرون” تدل على أنه ليس أسوأ من المتحورات السابقة، بل قد يكون أخف منها. وفق “أخبار 24”.
وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، قد كشف عن وصول عدد الدول التي أبلغت عن ظهور متحور “أوميكرون” إلى 38 دولة حتى 5 ديسمبر الماضي.