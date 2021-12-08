اشتكى مواطنون من إزعاج السيارات المعدلة والدراجات النارية وصوتها العالي وهي تجوب الطرق السريعة والأحياء خاصة ليلاً، دون مراعاة لحاجة السكان إلى الراحة، حيث تفاعل المرور معهم.
وأوضح مغردون أن محبي الدراجات النارية يكسرون روتينهم اليومي بتنظيم رحلات جماعية بحثاً عن المغامرة، وأن الأمر لا يقتصر على مدينة أو منطقة بعينها.
وبين أحد المتضررين أنه كتب في قروب الحارة واستفزع بإمام المسجد ولم يحدث شيء، مشيراً إلى أن ابنه الرضيع يستيقظ فزعاً بمجرد نومه بسبب صوت الدباب. وفق “أخبار 24”.
كما طالت الشكوى السيارات التي ترفع صوت الغناء وتمر بالحارات دون خجل، طوال الليل حتى تطلع الشمس، بلا راحة أو نوم.
وتفاعلت الإدارة العامة للمرور مع الشكوى، مقدمة الشكر للمغرد، ومفيدة بأنه تم رفع الملاحظة للقسم المختص.