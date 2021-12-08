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رياضة > بالفيديو.. رئيس نادي الهلال الأسبق: ترشيح “النصر” لكأس العالم للأندية ليس عيبًا
08/12/2021   10:46 ص

بالفيديو.. رئيس نادي الهلال الأسبق: ترشيح “النصر” لكأس العالم للأندية ليس عيبًا

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قال رئيس نادي الهلال الأسبق، فواز المسعد، إن بطولة كأس العالم للأندية كانت تجريبية في البداية وأُقيمت باقتراح من المملكة.

وأضاف المسعد، خلال حواره بقناة 24 الرياضية: “كان من المفروض أن يُشارك بطل عام 1999 أو 2000 ولكن الأمير فيصل بن فهد رشّح النصر بالبطولة وهي ترشيح وموجود ذلك في الخطابات ولا يُعيب ذلك في شيء”.

وأتم رئيس نادي الهلال الأسبق تصريحاته بالتنويه إلى أن الإشراف على البطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدأ في 2005.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس نادي الهلال الأسبق: ترشيح “النصر” لكأس العالم للأندية ليس عيبًا

رياضة
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