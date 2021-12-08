بالفيديو.. فواز المسعد: إبعاد اللاعب فهد المصيبيح أصعب قرار اتخذته خلال رئاستي لـ “الهلال”

كشف رئيس نادي الهلال الأسبق، فواز المسعد، عن أصعب قرار اتخذه خلال إدارته للنادي.
وقال المسعد، خلال حواره بقناة 24 الرياضية: “أصعب قرار كان إبعاد فهد المصيبيح، مشكلتي في العمل لا أُجامل ولابد أن يكون العمل في النادي فوق كل شيء”.
وأتم رئيس نادي الهلال السابق، تصريحاته بقوله: “القرار كان دون مشاورة فالمصلحة لايوجد بها مشاورة وتقبل فهد الأمر”.
فواز المسعد ـ رئيس الهلال السابق:
إبعاد اللاعب “فهد المصيبيح” أصعب قرار اتخذته خلال رئاستي.@Fawaz_AlMasaad
حوار خاص .. pic.twitter.com/7xLzUnuqOM
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 7, 2021
وفق “أخبار 24”.