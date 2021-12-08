نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. فواز المسعد: إبعاد اللاعب فهد المصيبيح أصعب قرار اتخذته خلال رئاستي لـ “الهلال”
08/12/2021   10:46 ص

بالفيديو.. فواز المسعد: إبعاد اللاعب فهد المصيبيح أصعب قرار اتخذته خلال رئاستي لـ “الهلال”

+ = -
651

كشف رئيس نادي الهلال الأسبق، فواز المسعد، عن أصعب قرار اتخذه خلال إدارته للنادي.

وقال المسعد، خلال حواره بقناة 24 الرياضية: “أصعب قرار كان إبعاد فهد المصيبيح، مشكلتي في العمل لا أُجامل ولابد أن يكون العمل في النادي فوق كل شيء”.

وأتم رئيس نادي الهلال السابق، تصريحاته بقوله: “القرار كان دون مشاورة فالمصلحة لايوجد بها مشاورة وتقبل فهد الأمر”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فواز المسعد: إبعاد اللاعب فهد المصيبيح أصعب قرار اتخذته خلال رئاستي لـ “الهلال”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188512.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.