“يا مرحبا مليار بطويق السعودية”.. شاعر إماراتي ينظم أبياتا شعرية ترحيبًا بولي العهد

احتفى الشاعر الإماراتي، زايد الميسري” بزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لدولة الإمارات بأبيات شعرية.
وقال “المسيري” في أبياته التي وثقها عبر مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل:
يا مرحبا مليار بطويق السعودية .. يا عزوة اللي معتزين بشما ونوره
عز الله إن زيارته ماهيب عادية .. صدورنا من جيته بالعز ممطوره
عيال زايد تسعد اليا حل طاريه .. وش عاد لو بين مع بو خالد حضوره
هذا محمد راعي الوقفة الحماسية .. اعداه من قو عزمه بالذل مدحوره
هذا أبو سلمان منهو منخلق زيه .. ما فيه مثله على الكرة الأرضية أسطورة
محبته وسط الضلوع العوج مضفيه ..لحد يلوم الشعب لا من هام بشعوره
من زود حبي له وحبي للسعودية .. أحيان لا تعزويت أقول إني أخو نورة
يذكر أن ولي العهد وصل، يوم أمس (الثلاثاء)، إلى الإمارات في زيارة رسمية، ضمن جولته الخليجية التي استهلها أول أمس (الإثنين) بزيارته إلى سلطنة عمان.
وفق “أخبار 24”.