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جديد المحليات > بدء تداول سهم “مجموعة تداول السعودية” في سوق الأسهم
08/12/2021   1:46 م

بدء تداول سهم “مجموعة تداول السعودية” في سوق الأسهم

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بدأ اليوم (الأربعاء) تداول أسهم شركة “مجموعة تداول السعودية القابضة” في سوق الأسهم السعودية، ضمن قطاع الاستثمار والتمويل بالسوق الرئيسية، بالرمز (1111) وبالرمز الدولي SA15DHKGHBH4.

وشهد السهم خلال الساعات الأولى لبدء تداوله صعوداً بنسبة 15%، ليتداول عند 120 ريالاً.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/-10%، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وشركة “مجموعة تداول السعودية” هي ثامن شركة تُدرج في السوق الرئيسية خلال العام الجاري، كما شهد العام الماضي إدراج 3 شركات كبرى. وفق “أخبار 24”.

وبإدراج أسهم شركة “مجموعة تداول السعودية” يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي إلى 192 شركة، دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 صندوقاً.

بدء تداول سهم “مجموعة تداول السعودية” في سوق الأسهم

جديد المحليات
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