استشاري أمراض قلب يحذر من إهمال التحكم في ضغط الدم لفترات طويلة

حذر استشاري وأستاذ أمراض قسطرة القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، مرضى ضغط الدم، من إهمال التحكم في الضغط لفترات طويلة، مؤكداً أن ذلك يعد أحد أسباب زيادة البروتين في البول (الزلال) وقصور الكلى.
وأشار إلى أن قلة النوم من أهم مسببات ارتفاع ضغط الدم، ناصحًا بضرورة النوم لمدة كافية ومراقبة قراءات الضغط بشكل مستمر، ومراجعة الطبيب في حال عدم انتظام قراءات الضغط.
كما نبه الدكتور “النمر” إلى أن هبوط نبضات القلب دون (60) من أسباب حدوث الإغماء خاصةً بين كبار السن، باستثناء الرياضيين وبعض الحالات الأخرى الناتجة عن تأثير أدوية معينة أو مَن يعانون التهاب العصب العاشر. وفق “أخبار 24”.