نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الزكاة والجمارك” تعلن جاهزيتها لاستقبال المسافرين والبضائع عبر منفذ الربع الخالي
08/12/2021   1:45 م

“الزكاة والجمارك” تعلن جاهزيتها لاستقبال المسافرين والبضائع عبر منفذ الربع الخالي

+ = -
716

أعلن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن الهيئة أكملت كل استعداداتها لاستقبال المسافرين عبر منفذ الربع الخالي وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير كل السُبل لتحقيق انسيابية الحركة.

وأكد أن المنفذ سيُسهم في سلاسة وانسيابية تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

وكشف المهندس “أبانمي” عن أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ تبلغ 1700 مركبة/ يوميًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة/ يوميًا. وفق “أخبار 24”.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو ترحيبياً بمناسبة افتتاح منفذ الربع الخالي، مؤكدةً أنه لن يعود خاليًا وسيكتظ بالمسافرين من البلدين، مشيرةً إلى أن المملكة وسلطنة عُمان ليس بينهما حدود وأن كليهما بلد واحد.

 

“الزكاة والجمارك” تعلن جاهزيتها لاستقبال المسافرين والبضائع عبر منفذ الربع الخالي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188526.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.