“الزكاة والجمارك” تعلن جاهزيتها لاستقبال المسافرين والبضائع عبر منفذ الربع الخالي

أعلن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن الهيئة أكملت كل استعداداتها لاستقبال المسافرين عبر منفذ الربع الخالي وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير كل السُبل لتحقيق انسيابية الحركة.
وأكد أن المنفذ سيُسهم في سلاسة وانسيابية تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وكشف المهندس “أبانمي” عن أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ تبلغ 1700 مركبة/ يوميًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة/ يوميًا. وفق “أخبار 24”.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو ترحيبياً بمناسبة افتتاح منفذ الربع الخالي، مؤكدةً أنه لن يعود خاليًا وسيكتظ بالمسافرين من البلدين، مشيرةً إلى أن المملكة وسلطنة عُمان ليس بينهما حدود وأن كليهما بلد واحد.
يالله حيّه 🇸🇦 🇴🇲.. #ولي_العهد_في_عُمان#منفذ_الربع_الخالي pic.twitter.com/OBu55RXA5a
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 8, 2021