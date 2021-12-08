أمير جازان يوجه بتكريم ممرضة أنقذت عددا من المصابين في حادِِث مروري

وجه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بتكريم الممرضة نوف العثاثي.
وأوضحت إمارة منطقة جازان أن التكريم يأتي تقديرًا لجهود الممرضة التي ساهمت في إنقاذ عدد من المصابين إثر تعرضهم لحادِث مروري وقع بالقرب من منزلها.
وأضافت الإمارة أن “العثاثي” تطوعت لإنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ثمن عمل الممرضة ومبادرتها الإنسانية لخدمة وطنها ومجتمعها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الممرضة نوف العثاثي تمكنت من تقديم الإسعافات الأولية لـ 3 مصابين كانت حالتهم حرجة جراء إصابتهم في حادِث سيارة على أحد طرق محافظة صبيا.