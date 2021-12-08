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جديد المحليات > مركز “واعد” بأرامكو يخصص أكثر من 7 ملايين ريال لـ4 شركات ناشئة
08/12/2021   9:22 م

مركز “واعد” بأرامكو يخصص أكثر من 7 ملايين ريال لـ4 شركات ناشئة

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كشف مركز واعد لريادة الأعمال في أرامكو، عن تخصيص مبلغ بقيمة 7.6 مليون ريال، دعماً لـ 4 شركات ناشئة في المحطة السادسة والأخيرة من جولة واعد لريادة الأعمال التي أقيمت في مدينة مكة المكرمة أمس الأول.

كما خصص منحة أولية في محطة مكة بقيمة 75 ألف ريال للشركة الفائزة بالمركز الأول “سليتس”، ومنحة بقيمة 50 ألف ريال لـ”راقبها”، ومنحة أخيرة بقيمة 25 ألف ريال لـ “نسيج ماركت”.

كما أعلن المركز عن استثماره في إحدى شركات التقنية المالية بقيمة 7.5 مليون ريال على شكل استثمار رأس مال جريء لتوفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن إجمالي الدعم المالي الذي خصّصه مركز واعد لرواد الأعمال مع اختتام محطته الأخيرة من الجولة، منذ بداية جولته في سبتمبر وحتى ديسمبر بلغ أكثر من 43.6 مليون ريال، مُقسمةً بين 28 رائد أعمال.

مركز “واعد” بأرامكو يخصص أكثر من 7 ملايين ريال لـ4 شركات ناشئة

جديد المحليات
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