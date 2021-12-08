في ختام زيارته.. ولي العهد يبعث 3 برقيات لقادة الإمارات

ببعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، 3 برقيات لقادة دولة الإمارات شملت رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وذلك بمناسبة مغادرته بعد زيارة رسمية.
وفيما يلي نص البرقية التي أرسلها ولي العهد لرئيس دولة الإمارات:
صاحب السمو الشيخ / خليفه بن زايد آل نهيان حفظه الله .. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
وجاءت البرقية التي أرسلها للشيخ محمد بن راشد على النحو التالي:
صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لي وأنا أغادر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وفق “أخبار 24”.
صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.
كما أهنئ سموكم على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الاستضافة المميزة لمعرض إكسبو 2020 دبي.
متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
فيما جاءت البرقية التي أرسلها للشيخ محمد بن زايد كما يلي:
صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة والمشاورات التي عقدناها على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.
متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.