“الحصيني” موسم الأمطار لم يتأخر.. ويجب الإكثار من الصدقة والإحسان

أكد الباحث والخبير في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني أن موسم هطول الأمطار لهذا العام لم يتأخر.
وأوضح الحصيني أن موسم الأمطار يبدأ عادة مع بداية “موسم الوسم” ويستمر لنحو 10 أشهر، مبينا أن تباشير الأمطار تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام إلا أنها تختلف في بعض الأعوام.
وأشار إلى أن بعض المناطق تشهد هطول أمطار في فصل الصيف، مثل المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
وشدد الحصيني خلال حديثه على ضرورة إكثار الناس من الصدقة، والاستغفار، والإحسان إلى بعضهم الآخر لعل الله يرحمنا لأن البلاد والعباد بحاجة إلى المطر. وفق “أخبار 24”.