إطلاق مشروع للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات والحدائق بنسبة 100% بمحافظة الرس

أطلق أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري الحدائق والمسطحات الخضراء بنسبة 100% بمحافظة الرس، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.
وأوضح مدير خدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي، أن المشروع يساهم في توفير المياه لري المزروعات والأشجار والحدائق بالمحافظة بنسبة 100%، بما يعادل 14 ألف م3 باليوم، و60٪ من إنتاج المحطة بالمحافظة.
بدوره بيَّن الأمير فيصل أهمية هذا المشروع كون محافظة الرس في منطقة الدرع العربي المعروفة بشح المياه، منوهاً بمثل هذه المبادرات التي تمثل أحد مستهدفات الدولة في توفير المياه.
وأكد استكمال جميع الإجراءات لاكتفاء محافظة الرس بالمياه المعالجة بنسبة 100% للحفاظ على مخزون المياه، سواء في التشجير أو المشاريع الثانوية الأخرى، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على متابعته مشاريع المنطقة.
وفق “أخبار 24”.