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جديد المحليات > شاهد .. أول مواطن عماني يعبر منفذ الربع الخالي بعد افتتاحه رسميا اليوم
08/12/2021   9:20 م

شاهد .. أول مواطن عماني يعبر منفذ الربع الخالي بعد افتتاحه رسميا اليوم

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عبر مواطن عماني بسيارته منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، ليكون بذلك أول من اجتاز هذا المنفذ بعد افتتاحه رسميًا، اليوم (الأربعاء).

وعبر المواطن العماني ورفيقه، خلال حديثهما لقناة “العربية”، عن سعادتهما بافتتاح هذا المنفذ الرابط بين المملكة والسلطنة.

يذكر أن طول منفذ الربع الخالي يصل إلى 725 كيلومترا، ويسهل المعاملات التجارية، ويشتمل المنفذ على العديد من الخدمات التي تسهل الحركة والتنقل، وتضمن سرعة تيسير إنهاء إجراءات السفر كخدمات الجوازات والإقامة.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد .. أول مواطن عماني يعبر منفذ الربع الخالي بعد افتتاحه رسميا اليوم

جديد المحليات
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