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جديد المحليات > “ماني ولد نعمة”.. فايز المالكي: اشتغلت “عسكري” و”سكيورتي”.. وإذا عندي 10 آلاف تساوي 10 مليارات
08/12/2021   9:19 م

“ماني ولد نعمة”.. فايز المالكي: اشتغلت “عسكري” و”سكيورتي”.. وإذا عندي 10 آلاف تساوي 10 مليارات

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قال الفنان فايز المالكي، اليوم (الأربعاء)، إنه لم يتربَّ على النعيم، ويدرك جيدًا حاجة المحتاجين، ولهذا السبب يعمل كثيراً على قضاء حاجاتهم.

وقال المالكي إنه ليس ولد نعمة، وإن والده لم يترك له المليارات في البنك، وإنه عمل في صغره جنديًّا وحارس أمن، وعانى في بداية حياته بشكل متعب.

وأشار المالكي، خلال حوار مع بودكاست “حوارات المعرفة”، إلى أن “الفلوس” لا تهمُّه، وأنه كان يتوقع أن “الفلوس” والشهرة والسيارات هذه هي الحياة، لكن تبين له أنها جميعاً لا شيء. وفق “أخبار 24”.

وتابع بأنه إذا كان لديه 10 آلاف ريال في البنك، فتمثل بالنسبة له 10 مليارات، وإن هذه الأمور لا تهمه، رغم أرقام الإعلانات التي لديه، والتي لا يريد الإفصاح عنها كي لا يقول عنه الناس أنه مراءٍ.

وشدد على أن الأفضل بالنسبة له أن يفرج كربة عن مسلم محتاج، لا أن يحوز الأموال والسيارات، مشيرًا إلى أن العمل الخيري لا يحتاج إلى الشهادات أو غيرها.

“ماني ولد نعمة”.. فايز المالكي: اشتغلت “عسكري” و”سكيورتي”.. وإذا عندي 10 آلاف تساوي 10 مليارات

جديد المحليات
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