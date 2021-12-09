“البيئة” تعلن طرح وظائف لكلا الجنسين لشغلها بنظام التعاقد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توفر 36 وظيفة رسمية لكلا الجنسين، وترغب في شغلها بنظام التعاقد، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
وأضافت أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.
كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، بالإضافة إلى توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، وكذلك توفر اختبار اللغة الإنجليزية “TOFEL, IELTS, step” وإرفاق درجة الاختبار. وفق “أخبار 24”.
ونبهت بأنها ستجري مطابقة الشهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية مع المتقدمين، وسيتم استبعاد المرشح إذا لم يجتز المقابلة الشخصية، موضحة مسميات الوظائف وطريقة التقديم على موقعها الإلكتروني.