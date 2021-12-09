نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “البيئة” تعلن طرح وظائف لكلا الجنسين لشغلها بنظام التعاقد
09/12/2021   1:52 م

“البيئة” تعلن طرح وظائف لكلا الجنسين لشغلها بنظام التعاقد

+ = -
3433

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توفر 36 وظيفة رسمية لكلا الجنسين، وترغب في شغلها بنظام التعاقد، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

وأضافت أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، بالإضافة إلى توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، وكذلك توفر اختبار اللغة الإنجليزية “TOFEL, IELTS, step” وإرفاق درجة الاختبار. وفق “أخبار 24”.

ونبهت بأنها ستجري مطابقة الشهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية مع المتقدمين، وسيتم استبعاد المرشح إذا لم يجتز المقابلة الشخصية، موضحة مسميات الوظائف وطريقة التقديم على موقعها الإلكتروني.

“البيئة” تعلن طرح وظائف لكلا الجنسين لشغلها بنظام التعاقد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188635.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.