لتغطية 70% من الاحتياج.. “المحتوى المحلي” تعلن توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الطبية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، ومجموعة من المستثمرين بالقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن توقيع الاتفاقيات، جاء بهدف تغطية 70% من احتياج الجهات الصحية الحكومية من الكمامات والأقنعة الطبية، والنظارات الطبية، ومريول العزل الطبي.
وأشارت إلى أن توطين هذه المنتجات سيسهم في الناتج المحلي بحوالي 180 مليون ريال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أكتوبر الماضي، طرح 5 منافسات محدودة، لتوطين 5 من منتجات الحماية الطبية، مبينة أن طرح منافسات التوطين يعتبر أحد أساليب الشراء الحكومية المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وجرى تفعيله في يوليو الماضي.