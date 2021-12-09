البلوي: رحيل سعود ليس ضربة موجعة لنا.. وهوساوي وحجازي طلبا تدخل الرئيس

قال المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، إن رحيل سعود عبدالحميد لنادي الهلال لا يُعد ضربة موجعة لناديه الذي يمتلك البدائل.
وأضاف البلوي، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “سعود عبدالحميد اختار ما يريده ونتمنى له التوفيق، قدمنا للاعب السقف الأعلى، أطراف كثيرة تدخلت بالموضوع، عمر هوساوي وأحمد حجازي طلبا تدخل الرئيس وقدم شيكاً من حسابه لسعود”.
وأتم المدير التنفيذي لنادي الاتحاد تصريحاته بقوله: “لا أجده يوماً صعباً هو قرار لاعب واختار الوجهة التي يُفضلها نتمنى له التوفيق وتدخلت شخصيات كثير جدًا.. ومتمسكون بزياد الصحفي وعبدالعزيز البيشي وفهد المولد”. وفق “أخبار 24”.