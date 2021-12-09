الفتح يتدرب على فترتين.. وفيريرا يُركز على التكتيك

واصل فريق الفتح، اليوم (الأربعاء) لبرنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي الذي يقيمه في قطر حتى 14 ديسمبر الحالي، وذلك من خلال إقامة حصتين تدريبيتين.
وجرت الحصة الأولى خلال الفترة الصباحية على ملعب جامعة قطر، حيث ركز المدير الفني يانييك فيريرا على النواحي اللياقية من خلال توزيع اللاعبين إلى مجموعتين أدت كل مجموعة تدريبات متنوعة، ثم قسّم اللاعبين إلى أربع مجموعات وأجرى تدريبات مختلفة على مساحة كامل الملعب ثم اختتمت الفترة بجمل فنية من خلال تناقل الكرة في مساحات ضيقة.
وفي الحصة الثانية من المران والتي كانت خلال الفترة المسائية، ركز المدير الفني على تطبيق بعض الجوانب التكتيكية من خلال المناورة التي أجراها على نصف مساحة الملعب. وفق “أخبار 24”.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة المشرف العام على الفريق الأول حسن الجبر وعضو مجلس الإدارة خالد المخايطة.