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رياضة > رسمياً.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية حتى 2024
09/12/2021   1:51 م

رسمياً.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية حتى 2024

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انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية المقامة في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وشهدت الجمعية العمومية الـ20 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، انتخاب وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيسا للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرئاسية 2021-2024.

وشارك نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، نيابة عن الرئيس ووزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في أعمال الجمعية العمومية الـ20 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فاز بالمنصب بالتزكية، حيث كان هو المرشح الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة المقبلة.

رسمياً.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية حتى 2024

رياضة
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