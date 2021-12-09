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جديد المحليات > “الجمارك” تعلن مزاد علني لبيع حافلات “تشليح” في ينبع
09/12/2021   3:57 م

“الجمارك” تعلن مزاد علني لبيع حافلات “تشليح” في ينبع

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “حافلات تشليح” في جمرك ميناء ينبع، يوم (الأحد) بعد المقبل 19 ديسمبر.

واشترطت الهيئة لدخول المزاد، وجود رخصة تشليح، إذ إن البيع سيقتصر على محلات التشليح فقط، مع دفع مبلغ 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، و2.5% من قيمة البيع (عمولة السعي).

وأبانت أنه يجب على المشتري إخراج الحافلات المبيعة خلال 5 أيام للحافلات برسم الوارد، و20 يومًا للحافلات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

الجمارك

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تعلن مزاد علني لبيع حافلات “تشليح” في ينبع

جديد المحليات
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