الأولى عربيًا.. إمارة الشارقة تعتمد نظام العمل الجديد: 4 أيام عمل و3 أيام عطلة

اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، اليوم (الخميس)، نظام العمل الجديد، الذي يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل 2022م، ليصبح 4 أيام عمل و3 أيام عطلة.
ويتضمن نظام العمل الجديد 4 أيام عمل أسبوعية تبدأ من يوم الإثنين حتى الخميس، وتكون عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.
وستبدأ ساعات العمل الرسمية للجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022م.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن نظام العمل الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية على الحياة الشخصية للموظفين، تتمثل في تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة والحفاظ على روحانية يوم الجمعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه على المستوى العربي، تعد الشارقة أول من طبق هذا النظام تماشيًا مع نظام العمل الجديد في دولة الإمارات، مبينًا أنه على المستوى العالمي هناك عدة دول طبقت نظام العمل الأسبوعي لمدة 4 أيام، منها إسبانيا وألمانيا ونيوزيلندا وفنزويلا.