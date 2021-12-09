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جديد المحليات > “البلدية والقروية”: انتهاء فترة أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية
09/12/2021   10:53 م

“البلدية والقروية”: انتهاء فترة أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية

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أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم (الخميس) عمل المجالس البلدية للفترة الحالية.

وأرسلت أمانة المجالس البلدية تعميماً عاجلاً للأمانات والمجالس البلدية تضمن الإشارة إلى انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية “الثالثة”.

ودعت أمناء المجالس البلدية لحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة أو البلدية المعنية، واستلام العُهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع “الأمانة / البلدية” لاستلامها. وفق “أخبار 24”.

كما طالبتهم بإتمام إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في “الأمانة / البلدية”، واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني.

“البلدية والقروية”: انتهاء فترة أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية

جديد المحليات
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