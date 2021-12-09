استشاري: هذه الأعراض جرس إنذار للإصابة بالسكري وتستوجب الذهاب للطبيب فورًا

أوضح استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، الدكتور رائد الدهش، أن كثيرًا من الناس يكتشفون إصابتهم بمرض السكري عن طريق الصدفة، وبعضهم يجهلون إصابتهم به منذ سنوات.
وأشار خلال استضافته في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن من أهم أعراض مرض السكري والتي تستوجب الذهاب للطبيب، كثرة التبول، والعطش والجوع، إضافة إلى نزول الوزن بشكل مفاجئ، ووجود تنميل في اليدين أو القدمين في بعض الحالات.
وأضاف أن هناك دراسة أجريت في المملكة على الذين تتخطى أعمارهم الـ30 عامًا، ووجدت أن 50% منهم إما مصاب بالسكري، أو في مرحلة ما قبل الإصابة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أعراض ومضاعفات مرض السكري في المملكة تتكلف 17 مليار ريال، بين غسيل وزراعة الكلى وغير ذلك، ناصحًا الأشخاص فوق عمر الـ30 بإجراء فحوصات مبكرة لعلاجها.
د. رائد الدهش .. استشاري سكري وغدد صماء : إذا لاحظت هذه الأعراض قد تكون مصاب سكري .. توجه للطبيب فورا @dr_raed_aldhash#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dpFJEQMX8c
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 9, 2021