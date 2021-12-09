نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > استشاري: هذه الأعراض جرس إنذار للإصابة بالسكري وتستوجب الذهاب للطبيب فورًا
09/12/2021   10:53 م

استشاري: هذه الأعراض جرس إنذار للإصابة بالسكري وتستوجب الذهاب للطبيب فورًا

+ = -
1561

أوضح استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، الدكتور رائد الدهش، أن كثيرًا من الناس يكتشفون إصابتهم بمرض السكري عن طريق الصدفة، وبعضهم يجهلون إصابتهم به منذ سنوات.

وأشار خلال استضافته في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن من أهم أعراض مرض السكري والتي تستوجب الذهاب للطبيب، كثرة التبول، والعطش والجوع، إضافة إلى نزول الوزن بشكل مفاجئ، ووجود تنميل في اليدين أو القدمين في بعض الحالات.

وأضاف أن هناك دراسة أجريت في المملكة على الذين تتخطى أعمارهم الـ30 عامًا، ووجدت أن 50% منهم إما مصاب بالسكري، أو في مرحلة ما قبل الإصابة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أعراض ومضاعفات مرض السكري في المملكة تتكلف 17 مليار ريال، بين غسيل وزراعة الكلى وغير ذلك، ناصحًا الأشخاص فوق عمر الـ30 بإجراء فحوصات مبكرة لعلاجها.

استشاري: هذه الأعراض جرس إنذار للإصابة بالسكري وتستوجب الذهاب للطبيب فورًا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188702.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.