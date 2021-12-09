تتضمن مسابقات وفعاليات.. وزير الثقافة يعلن “2022 عامًا للقهوة السعودية”

كشف وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم (الخميس)، عن تسمية عام 2022م بـ”عام القهوة السعودية”، من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات والفعاليات على مدار العام، احتفالا بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة.
وأوضح أن هذه المبادرة ستكون مظلة جامعة لكل مظاهر الاحتفاء بـ”القهوة”، مبينًا أن الاعتزاز بالهوية الوطنية وبما يرتبط بها من عناصر ثقافية، يعد من الواجبات الأساسية التي تعمل على تنفيذها وزارة الثقافة. وفق “أخبار 24”.
وستحول وزارة الثقافة مبادرة “عام القهوة السعودية” إلى منصة لإطلاق الأنشطة والحملات والأفكار الداعمة، وعامل تحفيز للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمقاهي المحلية والعالمية على المشاركة فيها عبر أفكار مبتكرة تضمن حضور القهوة السعودية في قوائمها ومنتجاتها، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية.
وتعتبر القهوة السعودية عنصراً ثقافياً ودليلًا على تميز المواطن بشيم الكرم وحسن الضيافة، حيث كانت القهوة وما زالت جزءاً أساسياً في أي لقاء أو اجتماع بين أفراد المجتمع في المملكة.