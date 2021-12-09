“البلدية والإسكان” تُطلق مبادرة “تميز المطور العقاري” لرفع مهارات المطورين الاحترافية

أطلقت وكالة التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة “إطار تميز المطور العقاري”، ضمن مشروع رفع مهارات المطورين العقاريين التي تهدف لإدارة أعمال التطوير العقاري بصورة احترافية.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الإسكان بالمملكة والإسهام في زيادة المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 .
وأكد وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، أن إطار التميز للمطور العقاري يتكون من 12 كفاءة رئيسية تضمن نجاح المطور العقاري في أعماله، ويتم تصنيفها إلى وظائف أساسية واستراتيجية وداعمة، وكل وظيفة تتكون من مكونات تم تصنيفها إلى أنشطة محددة.
وأضاف أن الغرض من المبادرة تقديم لمحة عامة لنضج المطور العقاري عبر قياس كفاءته، كما أنها تمثل دليلاً لفهم عمليات التطوير العقاري بصورة احترافية. وفق “أخبار 24”.
ويتكون “إطار تميز المطور العقاري” من 6 وظائف رئيسية للمطورين العقاريين تتمثل في “تطوير الأعمال”، “إدارة التصميم”، “تنفيذ المشاريع”، “التسويق”، “المبيعات” و”إدارة المجتمعات”.
كما يشتمل على 3 وظائف استراتيجية تمثل الاتجاه الاستراتيجي للمطورين وميزتها التنافسية، وهي: “الاستراتيجية”، “الابتكار” و”المالية”، إضافة إلى 3 وظائف داعمة تمكن المطورين العقاريين من تنفيذ وظائفهم الأساسية والاستراتيجية بفاعلية تتمثل في “الشؤون القانونية”، “تقنية المعلومات” و”الموارد البشرية”.