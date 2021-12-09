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جديد المحليات > “الصحة” تعلن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين
09/12/2021   10:52 م

“الصحة” تعلن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين خلال الفترة من 14-21 ديسمبر الحالي.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف الممارسين غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية بمنشآتها أو خارجها للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات السعودية.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص، مع التزامه بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب، ولم يسبق له التقديم خلال الإعلان السابق.

وأشارت إلى أن المتقدم يجب أن يكون من إحدى الفئات التالية، وهي كالتالي:

الأطباء المقبولون في برنامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأطباء المقبولون في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأطباء المقبولون في برنامج الزمالة الطبية للتخصصات العامة وبرنامج الدكتوراه المنفذين في الجامعات السعودية واللذين يعادلان برامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفقًا لتصنيف الهيئة. وفق “أخبار 24”.

الأطباء المقبولون في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الجامعات السعودية الذي يعادل برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفقًا لتصنيف الهيئة.

الاختصاصيون من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما طالبت المتقدمين بإرفاق شهادة التخرج، وشهادة إنهاء فترة الامتياز، وإشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية، والهوية الوطنية، وشهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ.

“الصحة” تعلن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين

جديد المحليات
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