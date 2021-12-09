أمين الرياض ونائب وزير “البلدية والإسكان” يتفقدان سير العمل في مشاريع الإسكان

تفقد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، عدداً من مشاريع الإسكان في مدينة الرياض، للاطلاع على سير الإنجاز في المشاريع وتقنيات البناء المتطورة المستخدمة في البناء.
وتضمنت الزيارة تفقد مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض ومشاريع ضاحية الجوان شمال الرياض، التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج سكني، وذلك امتداداً لعدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض والبالغ عددها 27 مشروعاً، حيث توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات.
وأوضح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، أن 50% من مشاريع الإسكان التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، تشهد استخدام أساليب البناء الحديثة التي تسهم في تسريع وتيرة تشييدها في وقت أقل وبتكلفة تنافسية.
وفق “أخبار 24”.