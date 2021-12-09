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جديد المناطق > كان يسير بسرعة 180 كم/س فوصل بعد شهرين بقدمين مبتورتين.. شاب يحاضر عن السلامة المرورية
09/12/2021   10:52 م

كان يسير بسرعة 180 كم/س فوصل بعد شهرين بقدمين مبتورتين.. شاب يحاضر عن السلامة المرورية

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روى الشاب الملهم ماجد العتيبي الذي فقد ساقيه في حادِث مروري بسبب السرعة الزائدة أثناء ذهابه إلى العمل، تفاصيل وملابسات قصته التي أثرت في مشوار حياته وتغيير سلوكه.

وقال العتيبي لـ”أخبار 24″ إنه كان يسير بمركبته بسرعة 180 كم في الساعة؛ بغية أن يصل إلى عمله في أسرع وقت ممكن، لكن حدث العكس، حيث لم يصل إلا بعد مضي شهرين ونصف الشهر بسبب تعرضه لحادِث مروري.

وأوضح أن الحادِث الذي وقع له تسبب في بتر قدمَيْه، وأنه الآن يكمل حياته بطرفين صناعيين، وذلك بسبب تهوره في لحظة لم يكن يدرك عواقبها، إلا أنه تعايش مع وضعه بطرفيه الصناعيين بعد أن كان يعتقد أن حياته قد انتهت.

وأضاف “قدمت أمس (الأربعاء) محاضرة عن أهمية السلامة المرورية في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالمنطقة الشرقية، وتطرقت فيها إلى نقل تجربتي في الحادِث المروري وأثره على حياتي بعد الإعاقة ونقل الصعوبات التي أواجهها، وكيفية تعديل السلوك أثناء القيادة وأخذ العبرة من ضحايا الحوادث المرورية من ذوي الإعاقة “.

الشاب ماجد العتيبي

وفق “أخبار 24”.

كان يسير بسرعة 180 كم/س فوصل بعد شهرين بقدمين مبتورتين.. شاب يحاضر عن السلامة المرورية

جديد المناطق
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