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جديد المحليات > شاهد.. أمير قطر يصطحب ولي العهد في سيارته ويتبادلان حديثًا باسمًا
09/12/2021   10:52 م

شاهد.. أمير قطر يصطحب ولي العهد في سيارته ويتبادلان حديثًا باسمًا

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نشر المصور بندر الجلعود، اليوم (الخميس)، صورتين عفويتين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال توجههما إلى المطار لمغادرة ولي العهد الدوحة.

وعبرت الصور عن العلاقة الأخوية التي تجمع ولي العهد بأمير قطر، حيث أظهرت الصورة الأولى الشيخ تميم وهو يقود سيارته، وبجواره الأمير محمد بن سلمان، فيما أظهرت الصورة الأخرى الأميرين وهما يتبادلان حديثًا أخويًا باسمًا.

وكان ولي العهد غادر مساء اليوم العاصمة القطرية الدوحة بعد زيارة بدأها أمس ضمن جولته الخليجية، وكان في مقدمة مودعيه الشيخ تميم بن حمد.

أمير قطر يصطحب ولي العهد في سيارته ويتبادلان حديثًا باسمًا

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير قطر يصطحب ولي العهد في سيارته ويتبادلان حديثًا باسمًا

جديد المحليات
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