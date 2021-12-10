بالفيديو والصور.. اختتام مناورات تمرين “جسر 22” بين القوات البحرية السعودية والبحرينية

اختتمت أمس (الخميس) مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر 22″، الذي نفذ في الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي، بين القوات البحرية الملكية السعودية وسًلاح البحرية الملكي البحريني.
واشتمل التمرين الثنائي على تنفيذ التكتيكات العسكرية وعدد من السيناريوهات المتنوعة التي من شأنها رفع القدرة القتالية والأداء الاحترافي لمختلف العمليات البحرية، وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية، وذلك في إطار مجالات التعاون بين البلدين.
من جانبه، أكد قائد الأسطول الشرقي، اللواء البحري الركن ماجد القحطاني، أن تمرين “الجسر 22” نفذ في بيئة قتال حقيقية، وتمت جميع مراحل التمرين بكل احترافية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ذلك يدل على المستوى العالي في التجهيز من كل القوات المشاركة، وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارات عالية اتسمت بالتوافق والتجانس وروح العمل المشترك الموحد .
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اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ” #جسر_22 ” بين #القوات_البحرية_الملكية_السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني. pic.twitter.com/0lwm6rsmsF
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) December 9, 2021