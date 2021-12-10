شاهد.. أبراج الكويت تتزين بصور ولي العهد والعلم السعودي ترحيباً بالزيارة المرتقبة

تتأهب دولة الكويت، لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الجمعة)، في زيارته الرسمية التي تأتي ضمن جولته الخليجية الحالية.
وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة إضاءة “برجَيْ الكويت” بصورة العلم السعودي وصورة ولي العهد، تعبيراً عن الاحتفاء والترحيب بالزيارة التي ينتظرها شعب وحكومة الكويت.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور بالكويت إغلاق عدد من الطرق بالاتجاهين مؤقتاً اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم (الجمعة)، بمناسبة وصول ضيف البلاد الأمير محمد بن سلمان، ودعت مرتادي هذه الطرق إلى اتباع إرشادات رجال الأمن، واتخاذ طرق بديلة خلال تلك الفترة.
وكان وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح أكد تطلع بلاده للزيارة المرتقبة والمهمة للأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، مبيناً أنها تضيف لبنة في صرح العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين، وأن الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة.
وفق “أخبار 24”.