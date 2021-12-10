“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وينبه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وقال المركز إنه يتوقع انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضح أن أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤي ة الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ4 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن محافظات الدرب وبيش وجازان وفرسان بمنطقة جازان، ستشهد سحباً رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ3 فجراً وتستمر حتى الساعة الـ9 صباحاً.