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10/12/2021   2:23 م

استشاري: عمليات إزالة الضلوع من أجل التجميل قد تؤدي للوفاة.. وهذا معدل أمان “نحت الجسم”

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حذّر استشاري جراحة التجميل ونحت القوام، الدكتور خالد الزهراني، من خطورة إجراء عمليات إزالة الضلوع بغرض التجميل؛ كونها قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح الزهراني، أن جراحات إزالة الأضلاع للحصول على الخصر النحيف هوس غير مضمون وتجرى بشكل أكبر ببلدان أمريكا الجنوبية، مبيناً أنها تتم بإزالة الأضلاع السفلية غير المربوطة بالقفص الصدري.

ونوه خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن عمليات النحت والتخلص من الدهون آمنة جداً إلى حد كبير، لكنها تحتاج إلى عمل دقيق.

وأشار إلى أن استخدام المشدات والمساج الليمفاوي شيء جيد ويُسرع ظهور نتائج عمليات التجميل ويُحسن بعض الحالات بشكل سريع، لكنه لا يؤثر على النتائج الخاصة بجراحات التجميل.

وفق “أخبار 24”.

استشاري: عمليات إزالة الضلوع من أجل التجميل قد تؤدي للوفاة.. وهذا معدل أمان “نحت الجسم”

طب وتداوي
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