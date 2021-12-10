استشاري: عمليات إزالة الضلوع من أجل التجميل قد تؤدي للوفاة.. وهذا معدل أمان “نحت الجسم”

حذّر استشاري جراحة التجميل ونحت القوام، الدكتور خالد الزهراني، من خطورة إجراء عمليات إزالة الضلوع بغرض التجميل؛ كونها قد تؤدي إلى الوفاة.
وأوضح الزهراني، أن جراحات إزالة الأضلاع للحصول على الخصر النحيف هوس غير مضمون وتجرى بشكل أكبر ببلدان أمريكا الجنوبية، مبيناً أنها تتم بإزالة الأضلاع السفلية غير المربوطة بالقفص الصدري.
ونوه خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن عمليات النحت والتخلص من الدهون آمنة جداً إلى حد كبير، لكنها تحتاج إلى عمل دقيق.
وأشار إلى أن استخدام المشدات والمساج الليمفاوي شيء جيد ويُسرع ظهور نتائج عمليات التجميل ويُحسن بعض الحالات بشكل سريع، لكنه لا يؤثر على النتائج الخاصة بجراحات التجميل.
د. خالد الزهراني .. استشاري جراحة التجميل ونحت القوام : عمليات إزالة الضلوع في التجميل خطيرة جدا وقد تؤدي إلى الوفاة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZHDjvO82w7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 9, 2021
د. خالد الزهراني .. استشاري جراحة التجميل ونحت القوام : المساج الليمفاوي والمشدات شيء جيد لكنها لا تؤثر على النتيجة في جراحات التجميل هي فقط تسرع في ظهور النتائج #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pRl8twQGhx
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 9, 2021
د. خالد الزهراني .. استشاري جراحة التجميل ونحت القوام : عمليات النحت والتخلص من الدهون آمنة جدا لكن جراحات إزالة الأضلاع للحصول على الخصر النحيف هوس غير مضمون #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/71hMelK4qj
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 9, 2021
وفق “أخبار 24”.