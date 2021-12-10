الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية مع نيجيريا.. وتحديث إجراءات الحجر للمواطنين القادمين إلى المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية من نيجيريا وإليها، إضافة إلى تحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.
وأكدت الهيئة، أن قرار تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي للمواطنين القادمين إلى المملكة، يستثنى منها، من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول المسموح بالقدوم منها.
وشددت على تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام على غير المواطنين القادمين من نيجيريا مع فحص “PCR” في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة 5 أيام، على أن يقوم المسافر بإجراء فحص “PCR” في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.