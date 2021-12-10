هل تُعد التبرعات لجمعيات “كفالة اليتيم” نوعاً من الكفالة؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، على استفسار بشأن مدى إمكانية اعتبار التبرعات لجمعيات “كفالة اليتيم” نوعاً من الكفالة.
وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن وضع الأموال في تلك الجمعيات هو عمل صالح وصدقة على اليتيم وله أجر عظيم، لكنه ليس من الكفالة.
ونوه إلى أن الكفالة يُقصد بها ضم اليتيم لمنزل المُتكفل به والقيام على شؤونه ورعايته بشكل كامل مادياً ومعنوياً، ومعاملته مثل أبنائه.
كفالة اليتيم باب خير عميم.. اعرف أحكام الكفالة
أ.د. سعد بن تركي الخثلان – الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الإمام#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/8eURUpVD3p
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 9, 2021
وفق “أخبار 24”.