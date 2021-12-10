مُهتم بالتقنية يُفسر سبب توقف “واتس آب” خلال استقبال بعض الصور.. وهذا هو الحل

فسر المُهتم بالتقنية، سالم الحربي، سبب توقف تطبيق “واتس آب” على الهاتف بشكل مفاجئ في بعض الأحيان خلال استقبال الصور من قبل مُستخدمي نظام “أندرويد”.
وقال الحربي، إن السبب في هذا الخلل يعود لحمل تلك الصور رموزاً هندية، مبيناً أن المشكلة جرى رصدها منذ 4 سنوات في هواتف “أيفون” أيضاً، ولم تنجح “واتس آب” في إيجاد حلول لها.
ولفت إلى أن الحل السريع لتلك المشكلة هو تفعيل “وضع الطيران” والدخول على التطبيق وحذف الصورة أو الدردشة التي تحمل رموزاً هندية وحذف الراسل، موضحاً أنه يمكن إجراء هذا الأمر من جهاز كمبيوتر. وفق “أخبار 24”.