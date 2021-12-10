"أمير عسير" يوجه بتكريم طاقم طبي تعرض لحـادث مروري خلال إيصال لقاح "كورونا" لإحدى القرى

وجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتكريم فريق طبي تعرض لحـادث مروري خلال أداء مهمته بإيصال جرعات لقاح “كورونا” لمواطنين في إحدى قرى الفرشة التابعة لمحافظة سراة عبيدة.
جاء ذلك خلال استقبال أمير عسير للفريق الطبي في مكتبه؛ للإشادة بجهودهم في تحقيق مُستهدف المنطقة لاستكمال جرعات اللقاح.
وحرص الفريق الطبي على إيصال جرعات لقاح “كورونا” لأهالي قرى مركز الفرشة والتي تبعد نحو 40 كلم عن أقرب طريق ممهد، حيث يستغرق الطريق إليها قرابة ساعة ونصف الساعة عبر بعض الأودية صعبة التضاريس.
وتعرض الفريق الطبي لحـادث خلال إكمال مهمته التي جاءت تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة بتغطية كافة مراكز ومحافظات المنطقة بلقاح “كورونا”، فيما تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الوضع الصحي للفريق الطبي.
وفق “أخبار 24”.